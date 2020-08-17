普亭「搭火箭」變出疫苗 最懷疑的竟是俄國人

俄國總統普亭11日宣布，衛生部已核准俄國研發的全球首款新冠肺炎疫苗，且他的女兒已接種。雖然俄國將疫苗命名為「史普尼克V」（Sputnik V），以紀念1957年蘇聯在太空競賽中領先各國發射的首顆人造衛星「史普尼克1號」，疫苗卻沒有像當年發射的衛星一樣激起世人驚嘆。美聯社報導，民眾對於俄製疫苗態度分歧，有人急著想接種，但也有人質疑疫苗安全性和效力。

不過，研發疫苗就像太空競賽，第一個研發出新冠肺炎疫苗的國家國際地位將隨之提升，得到的榮耀不輸第一個送人類上月球的國家。然而，目前斷定俄國疫苗是否有效為時尚早。