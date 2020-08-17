花錢買座無人島…想當黃藥師 卻成魯賓遜
世事紛忙的現代社會，許多人都曾幻想擁有一座無人島的優遊自在，最近遼寧公布無人島徵收標準，每年最低只要3700元（人民幣，下同）約新台幣1.6萬元，就可擁有一座面積1公頃的島嶼使用權，「想當島主」成熱門話題。其實，浙江、廣東等地都曾推出無人島開發，也曾掀起無人島開發熱潮，但成功者極少，「桃花島主」遠沒有想像中的好當。
7月22日，遼寧省自然資源廳公布遼寧省內（大連除外）無居民海島使用金的徵收標準。此消息引發網上熱議，據中國新聞周刊報導，在武俠大師金庸的筆下，桃花島是「東邪」黃藥師的世外桃源，曾激發了很多人的島主夢，但對現實中的開發者而言，開發無人島更像是魯賓遜漂流記中的荒島求生。一些沿海省分曾在2003年和2005年有過無人島開發熱潮，但一度因無序開發被叫停。
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