1秒惹怒西班牙人 美國推山寨伊比利豬還改餵吃花生…

西班牙的伊比利火腿（Iberian ham）是與魚子醬、松露和鵝肝齊名的高級食材，頂級的伊比利橡果火腿（jamón ibérico de bellota）更是名貴，必須用吃橡果的伊比利黑蹄豬的後大腿肉製作，這些豬中貴族在牠們生命的最後幾個月，是在有橡樹遮陰的草原上放養、吃著橡果度過。不過，英國衛報報導，美國兩家公司已引進伊比利黑蹄豬，準備在美國市場上推出山寨版的伊比利火腿，讓有心維護傳統的西班牙人氣炸。

正宗伊比利黑蹄豬 奔馳德赫薩草原吃橡果

伊比利黑蹄豬放養的草原稱為德赫薩（dehesa），是一種有樹林的草原，多半為橡樹林，為伊比利半島特有的生態系統，分布在西班牙和葡萄牙。