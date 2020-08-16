新冠疫情另類商機 高檔電玩椅飛入尋常百姓家？
新冠疫情的避疫措施使得美國電玩銷售大增，相關產品業績也水漲船高，例如電玩椅。從今年3月到5月中，電商亞馬遜的電玩椅業績暴增3倍以上，就連高端辦公家具公司Herman Miller現在都推出電玩椅。但其實疫情迫使許多人長時間坐在電腦前，一些不打電玩的人也可能愛上電玩椅。
今年Q1美國人電玩花費 達3250億
市場研究公司NPD集團統計，美國人在電玩上的花費，在今年第一季創下歷來新高，達109億美元（約台幣3250億元），第二季再成長約7%，達116億美元。同時業績長紅的，就是專為打電玩而設計的椅子；我國電子大廠宏碁也加入戰局，上月推出二代掠奪者電競座艙也受矚目。
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