新冠疫情另類商機 高檔電玩椅飛入尋常百姓家？

聯合報 / 編譯馮克芸
新冠疫情的避疫措施使得電玩銷售大增，相關產品如電玩椅的業績也水漲船高。圖為電玩椅示意圖。法新社
新冠疫情的避疫措施使得電玩銷售大增，相關產品如電玩椅的業績也水漲船高。圖為電玩椅示意圖。法新社

新冠疫情的避疫措施使得美國電玩銷售大增，相關產品業績也水漲船高，例如電玩椅。從今年3月到5月中，電商亞馬遜的電玩椅業績暴增3倍以上，就連高端辦公家具公司Herman Miller現在都推出電玩椅。但其實疫情迫使許多人長時間坐在電腦前，一些不打電玩的人也可能愛上電玩椅。

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