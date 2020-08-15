史前巨鱷！「恐鱷」牙齒大如香蕉、以恐龍為食

聯合報 / 編譯徐榆涵
美國最新研究證實一種史前大鱷魚「恐鱷」，能以恐龍為食。圖／取自紐約時報網站
美國最新研究證實一種史前大鱷魚「恐鱷」，能以恐龍為食。圖／取自紐約時報網站

美國最新研究發現，一種史前大鱷魚「恐鱷」（Deinosuchus，意為恐怖的鱷魚）有著如香蕉般大小的牙齒，體長可達33英尺（約10公尺），於7500萬到8200萬年前（白堊紀末期）生存在北美洲，能以恐龍為食。

最大型的鱷類之一、全長跟一輛公車一樣

這項於本周發表在「古脊椎生物學期刊」（Journal of Vertebrate Paleontology）的研究發現，恐鱷是迄今為止出現過最大型的鱷類之一，全長能跟一輛公車或加長型豪華轎車一樣長，主要生存於河口環境，且根據頭部尺寸、結實的下顎來看，這種鱷魚有獵捕大型動物的能力，為其所屬生態系中最大的肉食性動物。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

恐龍 鱷魚 化石

相關新聞

【美中台新博弈】拜登訴求恢復美全球領導 召集盟友施壓北京

距離美選不到三個月，總統川普民調仍落後，各國企圖更進一步了解民主黨總統參選人拜登的外交政策；從拜登與其顧問的言論、及民主黨研擬的黨綱可知，拜登陣營將致力恢復美國的全球領導地位，與盟友合作維護國際規則，以集體施壓北京。

火星與木星間的矮行星有海洋？探索外星生命新目標

NASA「黎明」探測器2015年到2018年環繞一顆名為穀神星（Ceres）的矮行星，觀測上面一個發出神秘白色亮光的坑洞，近日發表研究指出，這個白點可能是因小行星撞擊，讓地層下的鹽水湧出而形成的結晶，推測地表下有個「海洋世界」具備生命出現的條件。這種現象是第一次在主小行星帶中發現，可能是探索地外生命的新指標。

美加邊境近百年首次關閉 加國人憂疫情狂趕美國人

新冠肺炎疫情迫使美加兩國無限期關閉近百年來保持開放的邊境。雙方政府同意今年3月21日起關閉邊境，經過夏季多次展延，這項協議將在21日到期，但多數民眾預期協議會再次延長。國際市場研究機構益普索（Ipsos Reid）上月調查發現，約八成加拿大人希望美加邊境至少到今年年底前都維持封鎖。

蜜蜂大減威脅農作授粉 日研發乾淨蒼蠅來救援

為加速糖尿病患傷口復原，醫界會用蒼蠅幼蟲「蛆」來清創。日本的新創公司幾年前開始研究把這些在無菌裝置養殖的絲光綠蠅用於農業，推廣「乾淨的」授粉蠅。

史前巨鱷！「恐鱷」牙齒大如香蕉、以恐龍為食

美國最新研究發現，一種史前大鱷魚「恐鱷」（Deinosuchus，意為恐怖的鱷魚）有著如香蕉般大小的牙齒，體長可達33英尺（約10公尺），於7500萬到8200萬年前（白堊紀末期）生存在北美洲，能以恐龍為食。

日本人為何群起戴口罩？ 又是大和民族「恐懼基因」發作…

新冠肺炎疫情下，公衛專家鼓勵民眾戴口罩好預防飛沫傳染，保護自己及身邊的人。但日本社會心理學者近日發表的調查報告指出，日本人願意戴口罩，與上述理由幾乎無關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。