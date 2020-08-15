史前巨鱷！「恐鱷」牙齒大如香蕉、以恐龍為食

美國最新研究發現，一種史前大鱷魚「恐鱷」（Deinosuchus，意為恐怖的鱷魚）有著如香蕉般大小的牙齒，體長可達33英尺（約10公尺），於7500萬到8200萬年前（白堊紀末期）生存在北美洲，能以恐龍為食。

最大型的鱷類之一、全長跟一輛公車一樣

這項於本周發表在「古脊椎生物學期刊」（Journal of Vertebrate Paleontology）的研究發現，恐鱷是迄今為止出現過最大型的鱷類之一，全長能跟一輛公車或加長型豪華轎車一樣長，主要生存於河口環境，且根據頭部尺寸、結實的下顎來看，這種鱷魚有獵捕大型動物的能力，為其所屬生態系中最大的肉食性動物。