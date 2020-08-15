【美中台新博弈】拜登訴求恢復美全球領導 召集盟友施壓北京

距離美選不到三個月，總統川普民調仍落後，各國企圖更進一步了解民主黨總統參選人拜登的外交政策；從拜登與其顧問的言論、及民主黨研擬的黨綱可知，拜登陣營將致力恢復美國的全球領導地位，與盟友合作維護國際規則，以集體施壓北京。

民主黨擬新黨綱 重建盟友關係

民主黨將於下周舉行全代會，全代會網站已公布研擬的2020年黨綱，重點包括回歸多邊主義、重建與盟友的關係等；其中亞太區域的篇幅較2016年黨綱增加，且暗指川普政府削弱美國價值與聯盟力量，並未讓美國變得「對中強硬」，反而送了中共一分大禮。黨綱委員會已於7月底審議這分黨綱草案，尚待全代會通過。