把寵物當哀鳳？法國人棄養率歐洲第一

英國廣播公司（BBC）報導，歷經防疫封鎖措施後，不少法國民眾趁暑假逃離城市出門度假，但由於帶著寵物太麻煩，許多飯店還禁止帶寵物入住，只好將這些「毛小孩」遺棄，導致今年夏天和往年一樣大批寵物流落法國街頭。事實上，法國人一直是全歐洲棄養寵物冠軍，每年有高達20萬隻寵物被遺棄，其中60%發生在夏季，相較之下英國每年約1.6萬隻寵物被棄養。

夏天棄養率高 因為飼主要度假

法國各地動物收容所經常在夏季爆滿。在法國南部城市土魯斯經營動物收容所逾20年的勒瓦佐說：「很少飼主有勇氣帶著寵物當面來找我們。相反地，他們會打電話告知我們這些寵物被丟在哪裡，或在黑夜掩護下把牠們裝在箱子裡放到收容所外。」