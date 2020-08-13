防逼宮 英相將強硬抗中？會變第二個川普？

華爾街日報報導，英國保守黨國會議員組成的鬆散次級團體「中國研究小組」（CRG），過去半年成為英國新政治勢力，這個團體主張對大陸採取強硬路線，並宣稱英國上月決定明年起禁止購買任何華為5G設備是該團體取得的首個勝利。小組聯絡清單包含下議院364名保守黨議員中100名議員，足以讓自稱「非常親中國」的首相強生忌憚。報導說，未來英國的大陸政策可能受到「中國研究小組」影響，趨向強硬。

抗中議員組次團 英國政壇新勢力

CRG目前只辦過一些活動，正在招聘首位研究員，但他們聲稱，英國政府上月決定明年起禁止購買任何華為5G設備時，是他們的首場勝利。CRG負責人圖根哈特表示：「我希望中國能看見這些舉動，我們有自己的利益且打算捍衛它們。」