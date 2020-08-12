富豪噴12億買巴黎超夯豪宅 整修驚見乾屍秒變凶宅
巴黎精華地段一棟30多年沒人住的毫宅是房市搶手貨，今年初終於出售，立刻被一位富豪以3510萬歐元（約新台幣12億元）買下，未料準備進行翻修時，工作人員在地下室驚見一具躺了30年的乾屍，豪宅秒變凶宅。
豪宅位在黃金地段 曾是詩人故居
英國衛報和每日郵報報導，這座廢棄豪宅位在巴黎七區歐迪諾街（Rue Oudinot）12號，距離重要古蹟傷兵院和法國總理官邸馬提尼翁府（Hôtel Matignon）僅有幾步之遙，後面更緊臨著20世紀最偉大設計師、YSL創辦人聖羅蘭（Yves Saint Laurent）的故居。
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