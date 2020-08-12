富豪噴12億買巴黎超夯豪宅 整修驚見乾屍秒變凶宅

美國總統川普在上周貝魯特爆炸案發生後立即聲稱這是場恐攻，以往美國總統若說某個地方遭到恐攻，通常會引起全球戒備，但這次川普的發言很快就被美國國防部官員否認，各國也不太理會。川普近來一些有如笑話的防疫建議、勒令學校開學等要求，遭到各州忽視，他在新一輪紓困案中提議削減薪資稅，也從未被國會共和黨人認真看待。華盛頓郵報報導，川普遭到輕視與忽視的情況愈來愈明顯，現在他的許多古怪或錯誤言論沒人當一回事，很快的遭人漠視。

2020-08-12 00:10