麥當勞前執行長劈5女還用公司郵件傳裸照 證據浮出恐丟12億離職金

麥當勞前執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）去年11月因與一名下屬發展兩相情願的親密關係，違反公司政策而遭到解職，並拿到總值約4180萬美元（約台幣12億3000萬元）的離職金和股票酬勞。未料今年7月又有人向麥當勞告密，指這位已離婚的執行長與另一名下屬有染，麥當勞再次調查後發現，他竟與四名下屬發生性關係，而且刪除他用公司電郵和電話傳送的數十張女性裸照，麥當勞認為他去年遭公司內部調查時有隱瞞和說謊，一狀告上法院，要討回離職酬勞。

2020-08-11 19:24