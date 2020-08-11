陸資吞下大牌台菜 餐飲業「大震後還有餘震」

聯合報 / 記者戴瑞芬
「鹿港小鎮」在大陸14個城市擁有60家分店。圖／摘自網路
「鹿港小鎮」在大陸14個城市擁有60家分店。圖／摘自網路

開店20年，從上海走向全球市場逾60家，主打台灣菜的連鎖餐飲品牌鹿港小鎮」，8月初被陸資收購。大陸國家市場監管總局公示，蓓芙發展實業收購貝拉吉奧控股，賣家貝拉吉奧旗下的「鹿港小鎮」在大陸14個城市經營的60家分店，將轉由陸資控股，與蓓芙旗下的連鎖中餐品牌「大娘水餃」、「蜀江烤魚」成為一家人。

老歌與餐廳 都訴說著鄉愁

「假如你先生來自鹿港小鎮，請問你是否看見我的爹娘…」歌手羅大佑創作的「鹿港小鎮」，傳唱著心中那個想念卻又遠離的家鄉，2001年在大陸打拚的台商林姓家族，因此在上海開了「鹿港小鎮」賣台灣味。

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鹿港 品牌 上海

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