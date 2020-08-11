陸資吞下大牌台菜 餐飲業「大震後還有餘震」

TikTok用戶不滿美國總統川普揚言禁用，已發起搶救活動。有人呼籲向政府請願，有些用戶建議使用VPN翻牆軟體避開禁令，有人嘗試將使用者位置改成美國以外的其他國家。華爾街日報指出，TikTok能吸引上億美國用戶，除了內容有趣，另一個原因是演算法很厲害，會不斷學習並分析用戶行為，比YouTube和Instagram更快幫助用戶找到他們喜歡的影片。

2020-08-10 07:00