破解盲盒經濟…花台幣40元 賭一個小確幸

盲盒是去年大陸催生出的新經濟，物如其名，買家不知道買來的盒子裝了甚麼，通常是與影視或動漫相關的玩偶，買盲盒含有運氣成分，卻讓許多人上癮不已。近期，大陸又出現一種「快遞盲盒」，這是無人領取的包裹，由快遞由快遞公司賣出，商人再到市場吆喝販售，拍賣會通常出現在縣城、鄉鎮，標價約為10元（人民幣，下同），約新台幣40元。

「無人認領，快遞盲盒，10元一件，可抽出手機、手表，快來挑選！」商人通常在快遞盲盒的拍賣會上如此喊叫，聚集的人群常因「撿便宜」和「試運氣」心態挑上一件包裹。這種快遞盲盒有線下販售，也有線上販賣，賣家還會在簡介上稱，「物品價值可能達幾百，甚至幾千元，前幾天有人抽中華為手機，今天早上有人抽中iPhone 11pro！」