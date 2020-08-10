病毒是啥？美重機誓師大會25萬人群聚 不戴口罩照跑趴

美國南達科他州史特吉斯鎮一年一度的史特吉斯摩托車節（Sturgis Motorcycle Rally）在8月的第一個周五（8月7日）登場，進行10天，往年吸引至少50萬摩托車騎士前來朝聖，今年受疫情影響，雖然照常舉辦，主辦單位預期人潮會減半到25萬人，美聯社報導，哈雷機車上周六塞爆史特吉斯鎮街道，幾乎沒有騎士戴口罩，絲毫感受不到疫情的存在。

居民想取消活動 州長支持照辦

史特吉斯鎮是人口不到7000人的小鎮，每年的摩托車節為南達科他州經濟帶來8億美元收入，今年是第80屆，理應盛大舉行，當地居民擔憂會導致疫情大爆發，六成居民主張取消，市議會還是決定照常舉辦，共和黨籍的州長克莉絲蒂．諾姆（Kristi Noem）全力支持，她沒有要求參加者戴口罩，也沒有宣導個人的防疫責任。