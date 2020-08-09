下棋超燒卡路里！日棋士各個大食怪 將棋傳奇阿公拚到門牙都沒了
別以為下棋不費體力，據說職業棋士如此燒腦一整天會瘦2、3公斤。活躍於日本綜藝節目的80歲將棋界傳奇加藤一二三在60歲左右，成無「齒」之徒，也是拜比賽過程中賣力補充糖分之賜。
誰說下棋不費力？激戰一天會瘦3公斤
加藤一二三在職業生涯晚期已是日本電視節目寵兒，與將棋有關的正經話題可以分析，要他和偶像團體「嵐」玩撲克牌也沒包袱，是個非常放得開、說話停不下來的阿公。其實他曾是叱吒風雲的將棋天才，1954年以14歲又7個月的稚齡，成為史上首位中學生棋士，紀錄保持了62年，四年前才被改寫。顛峰在1970年代與1980年代，曾擁有名人賽頭銜，退休後獲得日本政府頒贈的旭日小綬章殊榮。
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