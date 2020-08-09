美封殺微信 華人急尋「互聯網上第二張臉」的替代品
繼TikTok後，美國政府也打算封殺微信（WeChat），消息一出引發在美多數華人的震驚，他們開始在微信群和朋友圈留下其他聯繫方式，包括最簡單的手機號，還有五花八門的各種社群軟體，如Line、Facebook、Telegram，WhatsApp或Instagram。還有人想通過支付寶、知乎、QQ和大陸親友保持通訊。
華人必備通訊軟體 震撼度遠勝TikTok
美國總統川普發佈行政命令，要在45天內封禁所有與微信相關的交易，這個消息比美國禁用TikTok還震撼，畢竟TikTok玩樂成分居多，而微信則已成為華人手機裡必備的通訊軟體，甚至許多人拿來作轉帳與支付的相關工具。
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