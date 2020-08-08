麥當勞、漢堡王包裝恐含致癌物質 能存留在空氣中數千年
速食雖然種類多樣又快速方便，但最新研究發現，連鎖速食店麥當勞、漢堡王和沙拉快餐連鎖店Sweetgreen和Cava等的速食包裝，含有可能致癌的化學物質PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質），能存留在水和空氣中數千年。
六家連鎖速食店包裝 近半數樣品都檢出氟
商業內幕（Business Insider）報導，環境倡導組織「Ecology Center」、「the Mind the Store campaign」和「 Toxic-Free Future」6日發布研究指出，六家連鎖速食店的38項速食包裝樣品參與PFAS檢測，結果近半數樣品都檢出氟，顯示包裝中含有PFAS。
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