麥當勞、漢堡王包裝恐含致癌物質 能存留在空氣中數千年

中國大陸屬於中央級國有企業的第二汽車集團、現被稱做「東風集團」，1970年代因戰備而誕生，如今最吃重的產品也是軍用車輛，但今年6月底東風集團爆出兩名管理階層高官涉嫌嚴重違紀違法，更傳解放軍因此退訂5000輛有「陸軍航母」之稱的軍用越野車「東風猛士」，讓東風集團陷入了大麻煩。

2020-08-08 09:49