麥當勞、漢堡王包裝恐含致癌物質 能存留在空氣中數千年

聯合報 / 編譯徐榆涵胡夢瑋
速食包裝可能含有PFAS。法新社
速食包裝可能含有PFAS。法新社

速食雖然種類多樣又快速方便，但最新研究發現，連鎖速食店麥當勞漢堡王和沙拉快餐連鎖店Sweetgreen和Cava等的速食包裝，含有可能致癌的化學物質PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質），能存留在水和空氣中數千年。

六家連鎖速食店包裝 近半數樣品都檢出氟

商業內幕（Business Insider）報導，環境倡導組織「Ecology Center」、「the Mind the Store campaign」和「 Toxic-Free Future」6日發布研究指出，六家連鎖速食店的38項速食包裝樣品參與PFAS檢測，結果近半數樣品都檢出氟，顯示包裝中含有PFAS。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

漢堡 速食 麥當勞

相關新聞

麥當勞、漢堡王包裝恐含致癌物質 能存留在空氣中數千年

速食雖然種類多樣又快速方便，但最新研究發現，連鎖速食店麥當勞、漢堡王和沙拉快餐連鎖店Sweetgreen和Cava等的速食包裝，含有可能致癌的化學物質PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質），能存留在水和空氣中數千年。

美控中俄伊朗介入大選 新「軸心三國」各懷鬼胎

美國國家情報總監（DNI）辦公室7日發布新聞稿，分析外國影響美國總統大選的最新情勢，點名中國大陸、俄羅斯與伊朗為三大介入外力。中國試圖讓川普落選，俄羅斯則繼續幫助川普、打擊拜登，伊朗則是意在破壞美國民主體制。專家分析，這三國雖然彼此目的不同，也不一定會聯手，但當一國發動攻勢，美國為了應付將顧此失彼，讓其他兩國有機可乘，一個新的軸心國聯盟儼然成形。

川普大樁腳全國步槍協會爆醜聞 執行長開銷驚人還付封口費

美國紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）6日提出訴訟案，要求解散全國步槍協會（NRA），指控這個非營利組織的高層公款私用，虧空高達6400萬美元（約新台幣18.8億元）。根據訴狀內容，NRA高層將組織運作的日常經費當成自己的小豬撲滿，供家族親友享受私人飛機、美食與豪華旅行。他們甚至付給前員工「封口費」，確保他們不對外洩漏任何內部資訊。

英研究證實對生態有益 400年前絕種的野生河狸不用迫遷了

經過為期5年的重新引入試驗證實，河狸（Beaver）的築壩活動對野生動植物和人類皆有益。英格蘭政府首度允許居住在大自然400多年的野生河狸，繼續居住在德文郡東部的奧特河（River Otter）。

傳解放軍退訂5千輛「陸軍航母」 東風集團麻煩大了

中國大陸屬於中央級國有企業的第二汽車集團、現被稱做「東風集團」，1970年代因戰備而誕生，如今最吃重的產品也是軍用車輛，但今年6月底東風集團爆出兩名管理階層高官涉嫌嚴重違紀違法，更傳解放軍因此退訂5000輛有「陸軍航母」之稱的軍用越野車「東風猛士」，讓東風集團陷入了大麻煩。

【美中台新博弈】韓戰後首次近沸點 陸恐對台三個離島發動低度衝突

近月來美中衝突一波接一波，繼上周互關領事館之後，美國總統川普以有國安顧慮為由，從7月31日起針對中國大陸公司字節跳動旗下的熱門應用程式抖音，展開封禁威脅。全球許多國家都私下焦急詢問—美中衝突終點在哪裡？會打起來嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。