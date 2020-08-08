川普大樁腳全國步槍協會爆醜聞 執行長開銷驚人還付封口費

美國紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）6日提出訴訟案，要求解散全國步槍協會（NRA），指控這個非營利組織的高層公款私用，虧空高達6400萬美元（約新台幣18.8億元）。根據訴狀內容，NRA高層將組織運作的日常經費當成自己的小豬撲滿，供家族親友享受私人飛機、美食與豪華旅行。他們甚至付給前員工「封口費」，確保他們不對外洩漏任何內部資訊。

涉案高層包括NRA執行長拉皮爾（Wayne LaPierre）、前首席金融長菲利普（Wilson Phillips）、前幕僚長鮑威爾（Joshua Powell）和公司秘書及法律顧問弗雷澤（John Frazer）等4人，詹姆斯指控他們在三年間讓NRA從2800萬美元盈餘變成倒虧3600萬美元。