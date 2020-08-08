川普大樁腳全國步槍協會爆醜聞 執行長開銷驚人還付封口費

聯合報 / 編譯張君堯
NRA每年花約2.5億美元進行遊說，遠超過美國所有倡議槍支管制團體的總和。NRA也致力於捍衛憲法《第二修正案》攜帶槍支的權力，與川普政府互相唱和。美聯社
NRA每年花約2.5億美元進行遊說，遠超過美國所有倡議槍支管制團體的總和。NRA也致力於捍衛憲法《第二修正案》攜帶槍支的權力，與川普政府互相唱和。美聯社

美國紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）6日提出訴訟案，要求解散全國步槍協會（NRA），指控這個非營利組織的高層公款私用，虧空高達6400萬美元（約新台幣18.8億元）。根據訴狀內容，NRA高層將組織運作的日常經費當成自己的小豬撲滿，供家族親友享受私人飛機、美食與豪華旅行。他們甚至付給前員工「封口費」，確保他們不對外洩漏任何內部資訊。

涉案高層包括NRA執行長拉皮爾（Wayne LaPierre）、前首席金融長菲利普（Wilson Phillips）、前幕僚長鮑威爾（Joshua Powell）和公司秘書及法律顧問弗雷澤（John Frazer）等4人，詹姆斯指控他們在三年間讓NRA從2800萬美元盈餘變成倒虧3600萬美元。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

川普 檢察總長 紐約

相關新聞

英研究證實對生態有益 400年前絕種的野生河狸不用迫遷了

經過為期5年的重新引入試驗證實，河狸（Beaver）的築壩活動對野生動植物和人類皆有益。英格蘭政府首度允許居住在大自然400多年的野生河狸，繼續居住在德文郡東部的奧特河（River Otter）。

傳解放軍退訂5千輛「陸軍航母」 東風集團麻煩大了

中國大陸屬於中央級國有企業的第二汽車集團、現被稱做「東風集團」，1970年代因戰備而誕生，如今最吃重的產品也是軍用車輛，但今年6月底東風集團爆出兩名管理階層高官涉嫌嚴重違紀違法，更傳解放軍因此退訂5000輛有「陸軍航母」之稱的軍用越野車「東風猛士」，讓東風集團陷入了大麻煩。

23歲罹糖尿病、手傷嚴重…電競選手風光的代價

新冠肺炎疫情導致許多運動比賽延期甚至取消，美國職籃NBA復賽還搞出「泡泡聯盟」的花招。相形之下，電競比賽（esports）堪稱一枝獨秀，只有31.6%的比賽轉到網路線上舉行，23.5%的比賽遭到取消。和網球四大賽之一的英國溫布頓直接宣布取消，電競顯得很不一樣。

川普大樁腳全國步槍協會爆醜聞 執行長開銷驚人還付封口費

美國紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）6日提出訴訟案，要求解散全國步槍協會（NRA），指控這個非營利組織的高層公款私用，虧空高達6400萬美元（約新台幣18.8億元）。根據訴狀內容，NRA高層將組織運作的日常經費當成自己的小豬撲滿，供家族親友享受私人飛機、美食與豪華旅行。他們甚至付給前員工「封口費」，確保他們不對外洩漏任何內部資訊。

【美中台新博弈】韓戰後首次近沸點 陸恐對台三個離島發動低度衝突

近月來美中衝突一波接一波，繼上周互關領事館之後，美國總統川普以有國安顧慮為由，從7月31日起針對中國大陸公司字節跳動旗下的熱門應用程式抖音，展開封禁威脅。全球許多國家都私下焦急詢問—美中衝突終點在哪裡？會打起來嗎？

接待過皇室、國父 他家飯桌一窺清、民更替

北京的金魚胡同，曾經是90年代北京最繁華的地方，處在北京「金街」王府井和「銀街」之間，是北京中軸線旁最重要的商業地段，一家「那家花園餐廳」隱身鬧市中，這裡，曾經是清末和民初政治人物和社會名流聚集流連之地，更曾在此地招待國父孫中山，見證清末民初的歷史更替。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。