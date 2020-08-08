傳解放軍退訂5千輛「陸軍航母」 東風集團麻煩大了

北京的金魚胡同，曾經是90年代北京最繁華的地方，處在北京「金街」王府井和「銀街」之間，是北京中軸線旁最重要的商業地段，一家「那家花園餐廳」隱身鬧市中，這裡，曾經是清末和民初政治人物和社會名流聚集流連之地，更曾在此地招待國父孫中山，見證清末民初的歷史更替。

2020-08-08 01:15