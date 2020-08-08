傳解放軍退訂5千輛「陸軍航母」 東風集團麻煩大了

聯合報 / 記者李春
「東風集團」今年6月底爆出兩名管理階層高官涉嫌嚴重違紀違法，更傳解放軍因此退訂5000輛有「陸軍航母」之稱的軍用越野車「東風猛士」，圖為東風猛士資料照。新華社
「東風集團」今年6月底爆出兩名管理階層高官涉嫌嚴重違紀違法，更傳解放軍因此退訂5000輛有「陸軍航母」之稱的軍用越野車「東風猛士」，圖為東風猛士資料照。新華社

中國大陸屬於中央級國有企業的第二汽車集團、現被稱做「東風集團」，1970年代因戰備而誕生，如今最吃重的產品也是軍用車輛，但今年6月底東風集團爆出兩名管理階層高官涉嫌嚴重違紀違法，更傳解放軍因此退訂5000輛有「陸軍航母」之稱的軍用越野車「東風猛士」，讓東風集團陷入了大麻煩。

陸兩大汽車集團 都有特殊使命

大陸中央級國有企業等級的兩大汽車集團，都有特別使命，位於吉林長春的是第一汽車集團，最早生產「解放牌」大卡車，後來長期為領導人特製轎車。位於湖北的原來叫第二汽車集團，以生產東風牌卡車出名，一直叫二汽，後來直接叫東風集團。

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