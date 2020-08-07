神祕藍洞別有洞天 揭開「海中綠州」的生態奧祕
人類對月球表面的了解要多於地球海洋，一群具備潛水專長的科學家和探險家準備改變這一點。他們8月將前往佛州墨西哥灣沿岸，探索一個名為「綠香蕉」（Green Banana）的藍洞，這是人類有始以來發現過最深的藍洞之一。此次探險目的是要解決一個長久的疑問：這些水下滲穴是否彼此連通，以及淡水是否在其中流動？
藍洞開口在海床下的水下滲穴「像海中綠州」
藍洞是開口在海床之下的水下滲穴（sinkholes），見於全世界各地的多孔石灰岩「喀斯特」地形，但人類知之甚少，也沒有確切統計過數目。部分「藍洞」深入海中，無法從海上目擊，只能透過潛水員和漁夫口耳相傳的訊息去發現。專家指藍洞是海洋生態多元性的熱點，吸引鯊魚、海龜、珊瑚和海綿等生物，「就像海中綠州」。
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