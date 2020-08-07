神祕藍洞別有洞天 揭開「海中綠州」的生態奧祕

人類對月球表面的了解要多於地球海洋，一群具備潛水專長的科學家和探險家準備改變這一點。他們8月將前往佛州墨西哥灣沿岸，探索一個名為「綠香蕉」（Green Banana）的藍洞，這是人類有始以來發現過最深的藍洞之一。此次探險目的是要解決一個長久的疑問：這些水下滲穴是否彼此連通，以及淡水是否在其中流動？

2020-08-07 17:54