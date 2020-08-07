用3分鐘了解 延期的東京奧運後來怎麼了？
8月6日的時候，設在東京台場的巨型五環標誌被拖走，東京都說，在海風吹拂及颱風侵犯下，這裝置恐怕撐不到明年奧運閉幕，將進廠保養四個月。它的命運，象徵東京奧運延期一年後，日本面臨的難題。以下用3分鐘來了解東奧延期後的變及不變。
新賽程日期有沒有變？
3月24日日本首相安倍晉三對媒體表示，與國際奧會（IOC）主席巴赫確認東奧不會停辦，6天後說，東奧改於2021年7月23日至8月8日舉行，帕拉林匹克在8月24日至9月5日，正好延後一整年。7月17日公布的新賽程幾乎維持原案。通常在奧運開幕前四個月開始在主辦國內傳遞的聖火接力，尚未決定新方案。
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