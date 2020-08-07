用3分鐘了解 延期的東京奧運後來怎麼了？

聯合報 / 記者雷光涵
設在東京台場的巨型五環標誌被拖走，進廠保養四個月。美聯社
設在東京台場的巨型五環標誌被拖走，進廠保養四個月。美聯社

8月6日的時候，設在東京台場的巨型五環標誌被拖走，東京都說，在海風吹拂及颱風侵犯下，這裝置恐怕撐不到明年奧運閉幕，將進廠保養四個月。它的命運，象徵東京奧運延期一年後，日本面臨的難題。以下用3分鐘來了解東奧延期後的變及不變。

新賽程日期有沒有變？

3月24日日本首相安倍晉三對媒體表示，與國際奧會（IOC）主席巴赫確認東奧不會停辦，6天後說，東奧改於2021年7月23日至8月8日舉行，帕拉林匹克在8月24日至9月5日，正好延後一整年。7月17日公布的新賽程幾乎維持原案。通常在奧運開幕前四個月開始在主辦國內傳遞的聖火接力，尚未決定新方案。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

東京奧運 日本

相關新聞

詐領紓困金買藍寶堅尼 美國2周就逮2人

美國為緩解新冠肺炎疫情對中小企業的衝擊，推出「薪酬保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program, PPP貸款），但檢調不到2周就抓到2人詐領政府公款，還都把錢拿去買藍寶堅尼。

愛爾蘭首位華裔女市長仍飽受歧視之苦 她被嗆滾回中國

愛爾蘭綠黨議員黑茲爾．褚（Hazel Chu）今年6月底當選愛爾蘭首都都柏林的市長，她也是愛爾蘭首位有色人種的女市長，更是歐洲第一位華裔的首都市長。儘管成就非凡，黑茲爾還是感受到種族歧視，甚至有少數愛爾蘭人要她「滾回中國」。

美大使頻鬧笑話！0專業也獲任命 原自奇葩傳統

美國總統川普任命不少金主和好友當大使，但這些政治任命使節缺乏外交經驗，經常因不熟悉派駐國國情而鬧笑話，或和專業外交官頻傳衝突。有些烏龍事件，和這些大使們刻意討好川普有關…

【現代•愛】遠方寄來的水果蛋糕 寄件人是死去的爸爸

精彩劇透：郵購水果蛋糕，是我爸爸嘗試從遠方照顧我的方式，他不管我已經是中年人了，終究仍是他兒子。他希望我享受簡單的蛋糕，絕不餓肚子。

用3分鐘了解 延期的東京奧運後來怎麼了？

8月6日的時候，設在東京台場的巨型五環標誌被拖走，東京都說，在海風吹拂及颱風侵犯下，這裝置恐怕撐不到明年奧運閉幕，將進廠保養四個月。它的命運，象徵東京奧運延期一年後，日本面臨的難題。以下用3分鐘來了解東奧延期後的變及不變。

貓奴勝地大PK 這裡「保證胖貓」 療癒榜奪冠

不知道是否因城市人的生活壓力太大，才讓北京的貓咪咖啡館如此火爆，尤其對於家裡沒條件養貓又喜歡貓的人來說，貓咖的出現，讓許多人高興地想跳起來。畢業於北大的李芳在三里屯SOHO一家外企教育機構工作，平時工作壓力大，每次聚會她都只有一個提議「找個貓咖吧」。於是，北京中心城區的貓咖就成為她和朋友聚會的好所在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。