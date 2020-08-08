【美中台新博弈】韓戰後首次瀕臨沸點 台海開戰可能在一線之間
近月來美中衝突一波接一波，繼上周互關領事館之後，美國總統川普以有國安顧慮為由，從7月31日起針對中國大陸公司字節跳動旗下的熱門應用程式抖音，展開封禁威脅。全球許多國家都私下焦急詢問—美中衝突終點在哪裡？會打起來嗎？
陸克文：不是新冷戰 是熱戰
過去半個多月，兩位知名的中國通學者，針對美中可能一戰的前景發表看法。陸克文（Kevin Rudd）曾任澳洲外長及總理，現為紐約亞洲協會政策研究所所長。他本月3日在外交雜誌（Foreign Affairs）撰文指出，過去一般人認為不可想像的美中軍事衝突，現在看來有可能發生，這是韓戰結束後的頭一遭。換句話說，世人現在面對的可能不只是新冷戰，還有熱戰。
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