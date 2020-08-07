詐領紓困金買藍寶堅尼 美國2周就逮2人
美國為緩解新冠肺炎疫情對中小企業的衝擊，推出「薪酬保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program, PPP貸款），但檢調不到2周就抓到2人詐領政府公款，還都把錢拿去買藍寶堅尼。
不只買名車 還上脫衣舞店、租豪華公寓
聯邦檢察官指控29歲的德州休士頓商人普萊斯（Lee Price III）5月和6月遞出5件PPP貸款申請，並在備審資料假稱雇用數十人，獲撥超過160萬美元。普萊斯6月26日收到93萬7500美元後，就買了1萬4000美元的勞力士手表，隔天又買下一輛2019年出廠、售價23萬美元（約台幣675萬）的藍寶堅尼Urus超級休旅。
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