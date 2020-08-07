詐領紓困金買藍寶堅尼 美國2周就逮2人

聯合報 / 編譯周辰陽
一輛陳列於德國汽車展的藍寶堅尼Huracan Evo Spyder超跑，攝於2019年9月。法新社
一輛陳列於德國汽車展的藍寶堅尼Huracan Evo Spyder超跑，攝於2019年9月。法新社

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詐騙 藍寶堅尼

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