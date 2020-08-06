美鼓勵戴口罩 讓銀行搶匪活過來了

聯合報 / 編譯羅方妤
不論中外，銀行搶匪都喜戴口罩作案，圖為今年三月北市板信商銀大直分行發生的搶案。 記者蕭雅娟／翻攝
不論中外，銀行搶匪都喜戴口罩作案，圖為今年三月北市板信商銀大直分行發生的搶案。 記者蕭雅娟／翻攝

美國疫情嚴重，連原本排斥口罩的總統川普都改口鼓勵民眾戴口罩，讓美國各家銀行破例讓民眾戴口罩進銀行。過去美國的銀行為了防搶，禁止顧客穿戴能掩飾其身分的衣物，口罩當然不行，甚至不准顧客穿連帽衣和戴太陽眼鏡。近來美國已發生有人乘機戴口罩搶銀行，但各家銀行為了防疫，仍表示希望顧客戴口罩。

美國沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）及愈來愈多零售商都強制顧客進入商場購物要戴口罩。長期以來拒絕在公共場合戴口罩的美國總統川普也開始鼓勵大眾戴口罩，還說自己會隨身攜帶一片布口罩，視情況配戴。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

口罩 疫情 搶銀行 銀行業

相關新聞

美鼓勵戴口罩 讓銀行搶匪活過來了

美國疫情嚴重，連原本排斥口罩的總統川普都改口鼓勵民眾戴口罩，讓美國各家銀行破例讓民眾戴口罩進銀行。過去美國的銀行為了防搶...

15年戰火改變黎巴嫩人 面對滿地傷者「令人心碎的鎮定」

黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，造成至少有100人死亡，4000多人受傷，搜救人員正全力尋找100多名失蹤者。這場爆炸威力驚人，整個市區都在搖晃，甚至見到宛如原爆的蕈狀雲升起，當地報紙更以「世界末日」稱呼。

印軍備升級 但這項致命弱點 讓陸老神在在

中印邊境爭端尚未落幕，雙方在背後不斷增兵，強化武器能量。印度自法國購置的飆風（或稱陣風）戰機，其中5架已於7月底飛抵印度，令印軍信心爆棚，宣稱飆風戰機將有效對付中共的殲-20。然而，印方這項說法被專家認為言過其實，中印空軍乃至整體軍事實力仍有差距，新德里恐怕尚無與解放軍開戰的底氣。

民主英雄晚年敗給金錢和女人 西班牙前國王流亡海外

已遜位的西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）因涉及收賄和洗錢醜聞而遭到西班牙和瑞士法院調查，為了不影響王室的前途，卡洛斯決定離開西班牙，流亡海外。這對曾在位近40年的卡洛斯情何以堪，他在獨裁者佛朗哥1975年去世後帶領西班牙走向民主，晚年卻敗在金錢和女人手上。

別再問有無幽浮了 紐時揭美方已找到外星飛行器殘骸

紐約時報日前引述離職美軍情報人員及前參議員的說法指出，曾有幽浮墜毀地球，而美方已找到一些殘骸，正在研究中。該報記者上周發表了一篇新聞幕後，呼籲讀者不要再問「你是否相信有幽浮」了，因為幽浮的存在與否，已不是信不信的問題，而是要審慎找尋事實。

貓奴天堂大整理！被肉球淹沒「5大貓島」全攻略

純樸的島民與在地化的貓，在大海包圍的自然環境下共同生活，保持有點黏又不太黏的關係，大概就是「貓島」的魅力。「日本貓島紀行」一書作者瀨戶內南說，全日本有20個以上的貓島。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。