美鼓勵戴口罩 讓銀行搶匪活過來了

美國疫情嚴重，連原本排斥口罩的總統川普都改口鼓勵民眾戴口罩，讓美國各家銀行破例讓民眾戴口罩進銀行。過去美國的銀行為了防搶，禁止顧客穿戴能掩飾其身分的衣物，口罩當然不行，甚至不准顧客穿連帽衣和戴太陽眼鏡。近來美國已發生有人乘機戴口罩搶銀行，但各家銀行為了防疫，仍表示希望顧客戴口罩。

美國沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）及愈來愈多零售商都強制顧客進入商場購物要戴口罩。長期以來拒絕在公共場合戴口罩的美國總統川普也開始鼓勵大眾戴口罩，還說自己會隨身攜帶一片布口罩，視情況配戴。