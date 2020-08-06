衛星看見「快樂腳」蹤跡 南極洲發現帝王企鵝11個新棲地

已遜位的西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）因涉及收賄和洗錢醜聞而遭到西班牙和瑞士法院調查，為了不影響王室的前途，卡洛斯決定離開西班牙，流亡海外。這對曾在位近40年的卡洛斯情何以堪，他在獨裁者佛朗哥1975年去世後帶領西班牙走向民主，晚年卻敗在金錢和女人手上。

2020-08-04 18:52