衛星看見「快樂腳」蹤跡 南極洲發現帝王企鵝11個新棲地

聯合報 / 編譯胡夢瑋
最新研究發現11個新的帝王企鵝棲息地，圖為站在海冰上的企鵝。圖／取自英國南極調查局網站
最新研究發現11個新的帝王企鵝棲息地，圖為站在海冰上的企鵝。圖／取自英國南極調查局網站

英國衛報報導，在衛星影像的幫助之下，研究人員發現南極洲11個從前未知的帝王企鵝（emperor penguin）棲息地，這使得瀕臨絕種的帝王企鵝棲息地數量增加20%，增至61個。這項發現是透過較高解析度衛星影像，能辨認出帝王企鵝留在海冰上獨特的紅棕色糞便而得。過去的影像無法辨認出較小的棲息地。

帝王企鵝在海冰繁殖 易受氣候危機影響

這項發現本周發表於生態學與保育生物學之遙測技術期刊（Remote Sensing in Ecology and Conservation）。研究指出，新發現的兩個棲息地特別讓人意外，這兩個棲息地距離南極洲大陸海岸很遠，企鵝生活在連接冰山的海冰上，這是以前從未見過的棲息地方。

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