民主英雄晚年敗給金錢和女人 西班牙前國王流亡海外
已遜位的西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）因涉及收賄和洗錢醜聞而遭到西班牙和瑞士法院調查，為了不影響王室的前途，卡洛斯決定離開西班牙，流亡海外。這對曾在位近40年的卡洛斯情何以堪，他在獨裁者佛朗哥1975年去世後帶領西班牙走向民主，晚年卻敗在金錢和女人手上。
82歲卡洛斯一世 離鄉遠赴多明尼加
西班牙王室3日公布卡洛斯寫給兒子、現任國王菲利浦六世（King Felipe VI）的一封信，信上說，他私生活裡的某些往事引起社會大眾的關注，為了讓兒子能安心履行國王職責，他決定離開西班牙。
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