別再問有無幽浮了 紐時揭美方已找到外星飛行器殘骸

巴西是全球新冠肺炎確診病例排名第二的國家，僅次於美國。法新社報導，巴西約40%勞動力從事非正職工作如日薪勞工、管家和保姆，許多人因疫情衝擊經濟而失業，沒錢繳房租，光是聖保羅就有超過2500戶家庭被逐出租屋處或被房東驅趕，被迫遷徙到不屬於他們的土地搭建簡陋房舍，變成新的貧民窟等著被驅趕。社運人士說，這種情況在巴西歷史上不斷上演，一次新疫情就造成一片新的貧民窟，貧民陷入不斷被趕的惡性循環。

2020-08-04 00:36