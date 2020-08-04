別再問有無幽浮了 紐時揭美方已找到外星飛行器殘骸
紐約時報日前引述離職美軍情報人員及前參議員的說法指出，曾有幽浮墜毀地球，而美方已找到一些殘骸，正在研究中。該報記者上周發表了一篇新聞幕後，呼籲讀者不要再問「你是否相信有幽浮」了，因為幽浮的存在與否，已不是信不信的問題，而是要審慎找尋事實。
美國防部5月證實 七年來8次遇幽浮
紐時多年來追蹤報導幽浮（unidentified flying objects，直譯為不明飛行物，簡稱UFO），去年還率先公布一架不明飛行物貼著海平面航行的錄影畫面。美國國防部直到今年五月才證實，海軍戰機飛行員在2013年到2019年之間，曾8次遇上不明飛行載具。
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