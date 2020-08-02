川普選舉出奧步？ 紐時揭新郵政總局長意圖延誤郵寄投票

生長在漆黑深海世界的鮟鱇魚（Anglerfish）有著詭異大眼、細長尖齒，頭上還掛著發光「小燈籠」，外型或許不討喜，但牠們獨特的交配方式卻令人大開眼界，一旦雄魚尋覓心儀的雌魚，便會咬住對方並展開寄生關係，兩條魚的組織與血管將合而為一，從此得以長相廝守。

2020-08-01 19:30