川普選舉出奧步？ 紐時揭新郵政總局長意圖延誤郵寄投票
受新冠肺炎疫情影響，美國絕大部分的州放寬郵寄投票的資格限制，因此今年總統大選的郵寄投票數量將暴增，紐約時報報導，美國總統川普不但一再攻擊郵寄投票會造成選舉舞弊，還把郵局變成選戰戰場，先把郵政總局局長換成自己的大金主，再透過不發給郵務人員加班費等操作手法，導致大量郵件延誤，意圖擾亂郵寄投票的時程，造成選舉結果難產的亂象，最好能讓這次選舉無效。
川普選情告急 急喊郵寄投票弊端
因處理疫情荒腔走板而民調大跌的川普，眼看自己贏不了對手、民主黨的前副總統拜登，因而緊咬郵寄投票可能出現的弊端，他說小孩會把郵筒裡的選票偷走，還說郵寄選票可能偽造或代簽名，甚至建議延後大選。
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