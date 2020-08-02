巴黎聖母院大火燒出鉛汙染 小小蜜蜂成了新證據
去年四月的一場大火，讓巴黎聖母院的塔尖幾乎全毀，當時就有許多人擔心，塔尖建材中含有大量的鉛，會隨著大火灰燼形成健康危機。現在科學家發現，那些鉛出現在一個令人意想不到的地方：附近蜂巢的蜂蜜中。
蜂蜜樣本鉛含量 是失火前的三倍
紐約時報報導，上周刊登在知名期刊《環境科學與技術通訊》（Environmental Sciene & Technology Letters）中的一項研究發現，科學家去年七月在聖母院西北方、大火時處於順風方位處，收集到36個蜂蜜樣本，樣本中的鉛含量高，平均約是大火前樣本的近三倍。在其中一個蜂巢，鉛含量甚至高達平時的近九倍。
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