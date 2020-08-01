花1歐元坐擁義大利古宅 有人推值得、有人被嚇跑

聯合報 / 編譯周辰陽
山間小鎮莫利塞（Molise）自2014年起有9000居民遷走，當地政府願付給新住民一個月近800美元，只要他們搬過來、住上三年並開辦小生意，消息迅速引來國際媒體的關注報導。圖／翻攝自Business Insider
山間小鎮莫利塞（Molise）自2014年起有9000居民遷走，當地政府願付給新住民一個月近800美元，只要他們搬過來、住上三年並開辦小生意，消息迅速引來國際媒體的關注報導。圖／翻攝自Business Insider

從2019年初開始，超過20個義大利鄉間小鎮吹起1歐元售屋熱，幾乎就是免費相送，希望藉此吸引新住民落地生根，讓人口凋零的鄉下恢復生機。隨著國際媒體大幅報導和宣傳，吸引許多美國人及北歐人跑來尋覓理想家園，但因為僧多粥少，1歐元變成購屋「門票」，不只要競標，還要繳稅、翻修房屋，再加上交通成本，最終支出價格可能高達7萬6000美元，相當於兩百多萬台幣。但對於決心展開異國生活的外國人來說，這樣的價錢依然值得。

鄉間人口流向都市 義小鎮逐漸衰亡

賣1元屋的義大利小鎮多數地處偏遠，過去數十年一直苦於居民快速減少。像是在西西里，1968年一場大地震造成極大破壞，許多屋主盤算後，決定拿著保險理賠金，直接到另外一個地方展開新生活，因此持續有大批居民離去。也因為鄉下老家沒有什麼工作機會，許多年輕人也離鄉背井，到羅馬和米蘭等大都市討生活。

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