花1歐元坐擁義大利古宅 有人推值得、有人被嚇跑

中美交惡，最轟動是休士頓和成都兩個總領事館的強令閉館。誰都未曾想到，閉館事件點燃一場網路戰，圍繞的是駐成都美國總領事的台籍太太莊祖宜，一方有被稱為有組織的潑糞，一方是不懼圍攻的讚頌。而由閉館事件和圍攻莊祖宜的網路攻防，引發出談中國外交的民間言論交鋒。

2020-08-01 06:00