日商家每天約3.5億元物品遭竊 限塑令竟是最佳掩護？

聯合報 / 記者雷光涵
日本政府規定結帳塑膠袋要付費後，自備環保購物袋上街的民眾增加。法新社
日本政府規定結帳塑膠袋要付費後，自備環保購物袋上街的民眾增加。法新社

日本商家每年因扒手的損失金額4615億日圓，換算每天有價值高達新台幣3.51億元的物品被人竊走。有超市、二手書店發現，現在來店的扒手比以往更「正大光明」，肇因竟是政府實施的結帳塑膠袋付費制。

順手牽羊被害金額 是詐騙案10倍以上

日本給人治安良好的印象，不過順手牽羊是商家長期的頭痛問題。2010年由警察廳、法務省、文部科學省、厚生勞動省、經濟產業省及民間團體出席的防扒官民聯合會議，曾公布全日本每年的被害總金額推估高達4615日圓，換算每日損失12.6億日圓。是詐騙案被害金額390億日圓的10倍以上。

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日本 塑膠袋 購物

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