日商家每天約3.5億元物品遭竊 限塑令竟是最佳掩護？

英國巨石陣歷史有4500多年之久，石材的確切來源困擾著考古學家長達400年，如今謎團終於解開。分析一個關鍵的巨石核心樣本後，考古學家相信52根巨大的薩爾森石石柱中，有50根來自北方25公里處，一個名為西林（West Woods）的地點。科學家指出，能將重達30公噸的薩爾森石一個個運來此地，顯示當地在史前時代已經有一個高度組織的社會。

2020-07-30 17:58