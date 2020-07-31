影／人造小太陽 世界最大核融合反應爐開始組裝

聯合報 / 編譯周辰陽
組裝中的環形線圈，是磁局限融合（Magnetic confinement fusion，MCF）系統的一部分，可幫助形成強力磁場束縛核融合的高熱電漿。法新社
組裝中的環形線圈，是磁局限融合（Magnetic confinement fusion，MCF）系統的一部分，可幫助形成強力磁場束縛核融合的高熱電漿。法新社

世界最大核融合反應爐28日於法國南部開始組裝，預計5年完工，屆時將能產出核融合所需的超熱「電漿」。目前的核電仰賴核分裂，由鈾或鈽等重原子經中子撞擊分裂成兩顆較輕的原子產生能量，核融合則是將較輕的原子結合成重原子，不會有連鎖反應失控的危險，產生的核廢料半衰期極短、安全性也更高。支持者深信，這是乾淨能源的聖杯。

核融合原理 如同太陽等恆星

包括太陽在內，所有恆星發光發熱的來源都是利用高熱將氫轉化為電漿狀態，經核融合反應釋出能量。美國國家球形環實驗升級裝置（NSTX-U）專案主管小野雅之（Masayuki Ono）形容，核融合發電等於是在地球上建造一個「小太陽」。

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