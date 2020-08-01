中美官方外交熱戰 從被封文章看陸民間言論交鋒
中美交惡，最轟動是休士頓和成都兩個總領事館的強令閉館。誰都未曾想到，閉館事件點燃一場網路戰，圍繞的是駐成都美國總領事的台籍太太莊祖宜，一方有被稱為有組織的潑糞，一方是不懼圍攻的讚頌。而由閉館事件和圍攻莊祖宜的網路攻防，引發出談中國外交的民間言論交鋒。
有關閉館事件和圍攻莊祖宜，中國社交網路平台上鋪天蓋地，未見當局全面封鎖刪文，但有關中國外交的評說，以激烈反美來捍衛中國外交的一方，可見建制的環球時報、觀察者網等等。批評中國外交的、特別是幾篇犀利長文，則是露頭即刪。所以不看交戰雙方對陣，而以時間線索看幾篇最受關注的講話和文章。
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