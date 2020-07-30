美科技4巨頭國會作證 為何貝佐斯能從容吃零食、談童年

美國聯邦眾議院29日就濫用影響力等經營手法舉行反壟斷聽證會，四大科技巨頭蘋果、谷歌、亞馬遜和臉書執行長以視訊方式同台參與，接受國會兩黨議員嚴厲拷問，四人席間的應對表現成為外界關注焦點，其中首次出席國會聽證會的亞馬遜執行長貝佐斯甚至還被拍到伸手拿取像是零食的東西，應對相當從容自若。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）、谷歌執行長皮采（Sundar Pichai）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）四人首度一同透過視訊現身眾院司法委員會反托拉斯小組委員會的聽證會，接受議員質詢。