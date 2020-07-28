把首相納吉騙得團團轉 「大馬版黃琪」貪汙近8百億仍逍遙法外

劉特佐曾是左手香檳，右手超跑的華裔大亨，為脫罪，這兩年用一百萬英鎊（約台幣3772萬元）雇用律師及公團軍團為他操盤。他把納吉這位堂堂大馬前首相「騙」得團團轉、且納吉今天被判有罪。

納吉眾多涉貪案 首件今宣判有罪

馬來西亞前首相納吉被控涉貪第一案今天宣判，這是他眾多案件中的第一件，也是他下台後歷經兩年調查的第一件宣判。納吉在7項指控中被判濫權、洗錢及刑事失信等罪名全部成立，如果上訴不成，牢獄之災難免。問題是，把他拖進這件貪汙醜聞的關鍵人劉特佐（Low Taek Jho，一般稱「Jho Low」)至今行蹤成謎。