【食•尚新美學3】紐約最好吃漢堡店Shake Shack 為何髮夾彎恢復收小費

「不收小費的實驗結束了」！7月下旬美國紐約餐飲相關網站傳出這個大消息，新聞焦點是旗下擁有知名餐廳昔客堡（Shake Shack）的聯合餐飲集團。

聯合餐飲集團曾掀無小費風潮 卻臣服於疫情

紐約市餐館因新冠疫情趨緩，7月23日獲准開始恢復經營室外用餐區。曾引領風潮不收小費的聯合餐飲集團（Union Square Hospitality Group）執行長丹尼梅爾（Danny Meyer），選在那之前三天的20日，宣布恢復收小費。