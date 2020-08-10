【食•尚新美學3】紐約最好吃漢堡店Shake Shack 為何髮夾彎恢復收小費
「不收小費的實驗結束了」！7月下旬美國紐約餐飲相關網站傳出這個大消息，新聞焦點是旗下擁有知名餐廳昔客堡（Shake Shack）的聯合餐飲集團。
聯合餐飲集團曾掀無小費風潮 卻臣服於疫情
紐約市餐館因新冠疫情趨緩，7月23日獲准開始恢復經營室外用餐區。曾引領風潮不收小費的聯合餐飲集團（Union Square Hospitality Group）執行長丹尼梅爾（Danny Meyer），選在那之前三天的20日，宣布恢復收小費。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言