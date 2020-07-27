硬漢死侍暖心懸賞 幫女子找會說「母親遺言」的玩具熊

聯合報 / 記者張加
影星萊恩雷諾斯懸賞11萬台幣，請大家幫忙一名加拿大女子找錄有母親遺言的玩具熊。歐新社
影星萊恩雷諾斯懸賞11萬台幣，請大家幫忙一名加拿大女子找錄有母親遺言的玩具熊。歐新社

一名居住在加拿大的女子，急著找一隻存有過世母親遺言的玩具熊，這隻熊幾天前疑似被偷了；消息一出，在社群媒體引起關注，大明星也加入協尋行列，「死侍」萊恩雷諾斯甚至懸賞加幣5000元（約台幣11萬2000元）幫忙找玩具熊。

母親癌症逝世 遺言錄在玩具熊內

「每次我想念母親，我就會抱著熊。」這隻穿著紅白洋裝、白色夾克，戴著黑框眼鏡的客製玩具熊，對28歲的瑪拉・索利安諾（Mara Soriano）意義非凡，因為它存有母親瑪麗蓮・索利安諾（Marilyn Soriano）錄下的遺言；瑪麗蓮去年6月癌逝，享年53歲。

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