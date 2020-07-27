硬漢死侍暖心懸賞 幫女子找會說「母親遺言」的玩具熊

為了找到一份滿意的工作，許多大陸年輕人會先到職業培訓機構參加培訓，希望取得相關從業資格。然而，大陸職業培訓機構良莠不齊，銷售人員靠著話術先把培訓費騙了再說，不少大陸民眾因此受騙。近期，一些大陸線上職業培訓機構的學員因不堪受騙上當，將這些不良的培訓機構「告上法院」。

2020-07-27 01:13