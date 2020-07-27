找工作好難…小心！線上培訓趁機「割韭菜」

為了找到一份滿意的工作，許多大陸年輕人會先到職業培訓機構參加培訓，希望取得相關從業資格。然而，大陸職業培訓機構良莠不齊，銷售人員靠著話術先把培訓費騙了再說，不少大陸民眾因此受騙。近期，一些大陸線上職業培訓機構的學員因不堪受騙上當，將這些不良的培訓機構「告上法院」。

據21世紀經濟報導指出，一些參加職業培訓機構課程的學員反映，「嗨學網」等大陸線上培訓機構銷售人員都有一套話術，聲稱學員拿到「一級註冊消防工程師證」可以掛靠企業，每年能獲得8到10萬（人民幣，下同）的掛靠費，且承諾報考考試「保證通過」、「不過退費」。