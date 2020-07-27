露天吃米其林 2成居民外流…巴黎回不去了？

聯合報 / 編譯羅方妤
法國餐廳室內用餐必須嚴守社交距離，因此僅能招待少數客人，業者為了增加業績設立露天用餐區讓客人使用。 美聯社
法國餐廳室內用餐必須嚴守社交距離，因此僅能招待少數客人，業者為了增加業績設立露天用餐區讓客人使用。 美聯社

儘管新冠肺炎疫情使觀光重鎮巴黎幾乎沒有外籍遊客到訪，曼尼戈德在巴黎西部營業的餐酒館今年夏季依舊高朋滿座，這大部分多虧市民使用他新設立的戶外用餐區用餐。曼尼戈德說：「如果我們沒有露天用餐區就完了。」

法新社報導，長達2個月的新冠肺炎封鎖措施重創法國餐廳、博物館和其他旅遊勝地，巴黎損失尤其慘重，作為當地經濟命脈的數百萬外籍遊客幾乎都沒來。但另一方面，疫情也讓巴黎人不用和外籍遊客爭搶，能輕鬆在當地觀光景點塞納河遊船和艾菲爾鐵塔遊玩，連平常要用餐當天前3個月訂位的艾菲爾鐵塔管制區餐廳「儒勒．凡爾納」（Le Jules Verne）都縮短成只要在1個月前訂位即可。

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