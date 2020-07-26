牛津大學女科學家超前研發疫苗 自家3胞胎也志願實驗助陣

聯合報 / 編譯田思怡
帶領牛津新冠疫苗團隊的莎拉．吉爾伯特接受BBC專訪。圖／截自BBC
帶領牛津新冠疫苗團隊的莎拉．吉爾伯特接受BBC專訪。圖／截自BBC

英國牛津大學的疫苗學家莎拉．吉爾伯特（Sarah Gilbert）今年1月初聽說中國大陸出現神秘的呼吸道傳染病後，立刻想到可能是科學界長久以來擔心的「X疾病」（Disease X），一種未知的病原體引起致命的大流行。而當時她已經準備好了。

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