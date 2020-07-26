牛津大學女科學家超前研發疫苗 自家3胞胎也志願實驗助陣

英國牛津大學的疫苗學家莎拉．吉爾伯特（Sarah Gilbert）今年1月初聽說中國大陸出現神秘的呼吸道傳染病後，立刻想到可能是科學界長久以來擔心的「X疾病」（Disease X），一種未知的病原體引起致命的大流行。而當時她已經準備好了。

吉爾伯特教授 一有新冠基因序列馬上研究

英國金融時報報導，這位牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）的疫苗學教授過去10年一直在為這個重要時刻做準備。她的實驗室已具備研發對抗致命病毒疫苗的技術。在中國科學家公布新冠病毒的基因序列後，她立刻全速進行。