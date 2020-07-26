天然氣管大戰俄終究會贏 美國為何仍執意傷害歐洲感情

聯合報 / 編譯馮克芸
俄國天然氣管鋪設船Akademik Cherskiy本月7日出現在德國穆克蘭港，外媒稱其顯然是在伺機完成北溪2號天然氣管鋪設工程。路透
俄國天然氣管鋪設船Akademik Cherskiy本月7日出現在德國穆克蘭港，外媒稱其顯然是在伺機完成北溪2號天然氣管鋪設工程。路透

俄國通往德國的北溪2號天然氣管，自2015年確定興建以來，美國就不斷阻撓，如今在管線鋪設已完成超過94%之際，美國升高攔阻動作，使得美歐之間緊張加劇。北溪2號建在波羅的海海底，為何美國大力干預？究竟能否干預成功？

德俄天然氣管 完成度已達94%

北溪2號天然氣管（Nord Stream 2）從俄國烏斯特魯加港（Ust-Luga）直通德國格賴夫斯瓦爾德（Greifswald），全長約1216公里，由俄羅斯天然氣公司（Gazprom，簡稱俄氣）興建，總成本約110億美元（約台幣 3300億元），其中半數資金來自英國、德國、奧地利、法國的五家石油公司。俄氣今年初宣布，鋪設工程已完成近94%，由於美國威脅制裁，原本承包管線鋪設的瑞士公司Allseas去年12月退出，由俄氣接手完成。

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