陸中科院集體出走！科研藏汙納垢 北京怒了
一個大陸官方砸了大錢，具有極機密且高科技的中科院合肥物質科學研究院下設的核能安全技術研究所，最近竟有90多位博士集體出走。引發高層震撼，大陸中央迅速介入，由大陸副總理劉鶴親自聽取彙報，並且派出調查小組調查。
新舊領導鬥爭 人才流失早有前兆
「今日財經頭條」公眾號稱，這場科研博士集體離職，傳言是新院長和老所長權力鬥爭。新院長劉建國假公濟私，在多個重要崗位安插自己的女學生，剋扣項目經費；一口氣撤掉了3個所，其中一個還是有重點實驗室的科技生物所；外行管理內行，找一些狐朋狗友來站台，光處長們就80多個，弄得所裡烏煙瘴氣。
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