中俄最怕的「幽靈」 美軍B-2隱形轟炸機有致命缺點

聯合報 / 編譯梁采蘩周辰陽
美軍B-2「幽靈」（Spirit）隱形轟炸機是美國現役最先進的轟炸機，也是目前世上唯一的隱形戰略轟炸機，它很難被雷達偵測，至今未曾被飛彈擊落。圖／取自US Air Force
美軍B-2「幽靈」（Spirit）隱形轟炸機是美國現役最先進的轟炸機，也是目前世上唯一的隱形戰略轟炸機，它很難被雷達偵測，至今未曾被飛彈擊落。圖／取自US Air Force

曾在好萊塢電影「ID4星際終結者」中出現的美軍B-2「幽靈」（Spirit）隱形轟炸機是美國現役最先進的轟炸機，也是目前世上唯一的隱形戰略轟炸機，它很難被雷達偵測，至今未曾被飛彈擊落，更創過連續飛行40小時以上的紀錄。B-2造價大約20億美元，維護成本也很高，但隨著美中對峙升高，美軍頻繁將B-1B部署在關島，或許也在警告共軍，B-2可能隨時出動。

B-2是冷戰時期產物，原始設計目的是滲透蘇聯空防，進行傳統投彈或核彈轟炸。當時美方已知雷達吸收材料（RAM）與非反射表面能大幅提高飛機反偵測的能力，先將這個理念落實在洛克希德的SR-71黑鳥偵察機。

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彈道飛彈 美軍 幽靈

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