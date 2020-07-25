性侵留校察看 浙江大學被罵翻還有案外案

聯合報 / 記者李春
浙江大學對一名因性侵被判刑的努姓學生僅處分留校察，百年老校的校譽因此毀損，浙江大學的微博被網友洗版，譏諷為強姦犯大學。圖／取自浙江大學微博
浙江大學對一名因性侵被判刑的努姓學生僅處分留校察，百年老校的校譽因此毀損，浙江大學的微博被網友洗版，譏諷為強姦犯大學。圖／取自浙江大學微博

除了一天比一天熱鬧的中美之戰，中國民間最關注的是三件事，即大洪水、新冠肺炎、選大學，其中選大學可以與大洪水和新冠肺炎匹敵，外人不易理解，是因這事添了新愁，即浙江大學性侵犯留校察看的事件。

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中國高考（大學聯考）由6月延後到7月，目前就快到按成績和志願選心儀大學的階段，這事因何變成是中國大事，是因今年中國考大學的人，達到逾千萬人新高，而預計在大失業的背景下，大學受命多招學生，錄取率若與去年持平也有約900萬人可上大專院校。按中國社會現況，一名年輕人的事至少波及三個家庭，即父母、祖父母和外祖父母三家，就至少2700萬個家庭要為選校操心。

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性侵 浙江大學 新冠肺炎

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