性侵留校察看 浙江大學被罵翻還有案外案

除了一天比一天熱鬧的中美之戰，中國民間最關注的是三件事，即大洪水、新冠肺炎、選大學，其中選大學可以與大洪水和新冠肺炎匹敵，外人不易理解，是因這事添了新愁，即浙江大學將性侵犯留校察看的事件。

考生為選校操心 浙江大學爆負面消息

中國高考（大學聯考）由6月延後到7月，目前就快到按成績和志願選心儀大學的階段，這事因何變成是中國大事，是因今年中國考大學的人，達到逾千萬人新高，而預計在大失業的背景下，大學受命多招學生，錄取率若與去年持平也有約900萬人可上大專院校。按中國社會現況，一名年輕人的事至少波及三個家庭，即父母、祖父母和外祖父母三家，就至少2700萬個家庭要為選校操心。