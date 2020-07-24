中美火星登陸大戰 為何又要比誰先登月？

疫情促使大陸線上教育業高速成長，大陸日前公布9個新職業，與線上教育行業有關的「在線學習服務師」在列，更能證明該行業的爆發，相關企業數量猛增。天眼查數據顯示，1到5月有逾2萬家相關大陸企業註冊成立，平均每天新增140家線上教育相關企業，同時，二三線等低線城市也成為企業爭奪的焦點，出現行業下沉市場的現象。

2020-07-24 00:49