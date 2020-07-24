中美火星登陸大戰 為何又要比誰先登月？

聯合報 / 編譯陳韋廷
美國太空總署今年3月發布的毅力號火星探測車示意圖。法新社
美國太空總署今年3月發布的毅力號火星探測車示意圖。法新社

美國與中國大陸近年在經濟、科技、軍事與外交等領域不斷較勁，如今火星成為雙方較量新戰場，大陸廿三日首度成功發射火星探測器「天問一號」，美國的「毅力號」火星探測車也預定月底升空，為雙方日益激烈的競爭搭建新舞台。上世紀在太空探索領域落後的大陸，趕進度企圖明顯，希望率先派人登陸火星，美國當然不願被超越，川普總統一上台就要求太空總署讓美國太空人重返月球，最終進軍火星。

美國所有探測進度 天問一號想一次達標

大陸「天問一號」23日從海南島升空，美國的「毅力號」預計在30日發射，兩個探測器都計畫在2021年2月到達火星。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

太空人 火星 空軍

相關新聞

中美火星登陸大戰 為何又要比誰先登月？

美國與中國大陸近年在經濟、科技、軍事與外交等領域不斷較勁，如今火星成為雙方較量新戰場，大陸廿三日首度成功發射火星探測器「天問一號」，美國的「毅力號」火星探測車也預定月底升空，為雙方日益激烈的競爭搭建新舞台。上世紀在太空探索領域落後的大陸，趕進度企圖明顯，希望率先派人登陸火星，美國當然不願被超越，川普總統一上台就要求太空總署讓美國太空人重返月球，最終進軍火星...

陸線上教育商機千億 就怕師資「阿里不達」

疫情促使大陸線上教育業高速成長，大陸日前公布9個新職業，與線上教育行業有關的「在線學習服務師」在列，更能證明該行業的爆發，相關企業數量猛增。天眼查數據顯示，1到5月有逾2萬家相關大陸企業註冊成立，平均每天新增140家線上教育相關企業，同時，二三線等低線城市也成為企業爭奪的焦點，出現行業下沉市場的現象。

AI、人腦大比拚！電腦從6億種組合得到的答案難不倒他

電腦下棋，一直被當成AI（人工智慧）的能力指標。日本人佩服剛奪下將棋棋聖頭銜的藤井聰太，可能不只因為他是個高中生，還有一種人腦仍強過電腦的雀躍。媒體披露，電腦同步模擬棋聖戰時，藤井有一手棋，AI要運算6億種組合後才能得出結論。

「怒海戰艦」軍事迷看門道 為何湯姆漢克斯只能丟深水炸彈？

湯姆漢克斯主演的二次大戰電影「怒海戰艦」（Greyhound，大陸直譯為「灰獵犬號」），因為新冠肺炎衝擊全球戲院生意，改在Apple TV+平台播出，創下好萊塢大片改的先例。

南韓兵打越戰被俘虜到北韓 家人遭政府迫害聽死亡之聲

南韓國會近日通過新法，容許針對過去數十年來政府違反人權的殘暴行為啟動新調查，現年67歲的安永洙打算把他哥哥的經歷交由「真相及和解委員會」調查。他哥哥是近32萬參加越戰的南韓官兵之一，從未還鄉，但多年來全家深受連累迫害。

史上最大無人機戰爭 為何能主宰利比亞內戰

聯合國駐利比亞代表薩拉米28日形容，自從土耳其以大量武裝無人機介入利比亞內戰，已發生近千次由武裝無人機擔綱的空襲，堪稱史上最大規模無人機大戰。交手的無人機種分別是土耳其製Bayraktar TB2，對戰中國大陸製翼龍-2。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。