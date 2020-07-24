中美火星登陸大戰 為何又要比誰先登月？
美國與中國大陸近年在經濟、科技、軍事與外交等領域不斷較勁，如今火星成為雙方較量新戰場，大陸廿三日首度成功發射火星探測器「天問一號」，美國的「毅力號」火星探測車也預定月底升空，為雙方日益激烈的競爭搭建新舞台。上世紀在太空探索領域落後的大陸，趕進度企圖明顯，希望率先派人登陸火星，美國當然不願被超越，川普總統一上台就要求太空總署讓美國太空人重返月球，最終進軍火星。
美國所有探測進度 天問一號想一次達標
大陸「天問一號」23日從海南島升空，美國的「毅力號」預計在30日發射，兩個探測器都計畫在2021年2月到達火星。
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