陸線上教育商機千億 就怕師資「阿里不達」
疫情促使大陸線上教育業高速成長，大陸日前公布9個新職業，與線上教育行業有關的「在線學習服務師」在列，更能證明該行業的爆發，相關企業數量猛增。天眼查數據顯示，1到5月有逾2萬家相關大陸企業註冊成立，平均每天新增140家線上教育相關企業，同時，二三線等低線城市也成為企業爭奪的焦點，出現行業下沉市場的現象。
學生因疫情 被迫線上學習
據中國經營網報導，年初新冠肺炎疫情這個「黑天鵝」事件的出現，進一步促進了大陸線上教育行業的爆發，線上教育企業在疫情期間獲取的流量加速行業成長，大型線上教育公司如VIPKID、作業幫、猿輔導等紛紛迎來用戶數量的爆炸式增長。還有業界人士估計，因為疫情，學生被迫將學習轉到線上進行，為線上教育行業節省了逾千億（人民幣，下同）的廣告行銷費用。
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