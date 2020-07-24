陸線上教育商機千億 就怕師資「阿里不達」

新冠病毒疫情讓原本很好用的美國護照失色，隨著美國新冠肺炎確診數超過390萬，現在僅少數國家仍歡迎美國人，多半是加勒比海地區國家。美國民眾即使只在國內跨州旅遊，也因各州防疫規定而困難重重。CNN報導，一些加勒比海國家仍歡迎美國遊客，但大多規定出發前要持有新冠肺炎檢測陰性報告，並遵守防疫規定。

2020-07-23 00:31