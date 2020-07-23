AI、人腦大比拚！電腦從6億種組合得到的答案難不倒他

聯合報 / 記者雷光涵
藤井聰太14歲的時候，締造日本將棋正式比賽29連勝紀錄。美聯社
藤井聰太14歲的時候，締造日本將棋正式比賽29連勝紀錄。美聯社

電腦下棋，一直被當成AI（人工智慧）的能力指標。日本人佩服剛奪下將棋棋聖頭銜的藤井聰太，可能不只因為他是個高中生，還有一種人腦仍強過電腦的雀躍。媒體披露，電腦同步模擬棋聖戰時，藤井有一手棋，AI要運算6億種組合後才能得出結論。

6億種組合？意思是預測接下來的28手

AI與人腦誰強，是近代不斷被討論的話題。日本國內目前最厲害的將棋軟體「水匠」，於藤井在棋聖挑戰賽對決衛冕者渡邊明時同步下棋。水匠的開發人杉村達也說，在藤井獲勝的第二局其中一手，電腦得從6億種組合才挑的出來。他說，事實上算到前4億種組合時，藤井下的位置僅是AI眼中的「第五佳」選擇，算到6億種組合，它才躍升為最佳的一手。

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