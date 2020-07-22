日本也爆旅遊券之亂 被國旅補助排擠東京人氣炸了
台灣為了振興經濟推出各種補助券，除了人人都有的三倍券外，還有需要申請才有的藝FUN券、農遊券、動滋券、浪漫客庄旅遊券和安心國旅方案等，民眾為了申請這些補助忙翻天，沒申請的人又覺得不公平。無獨有偶，鄰國日本也發生旅遊券之亂，原本說好要補貼國內旅遊費用的一半，但上周突然以東京疫情較嚴重為由，把東京居民排除在外，連去東京旅遊都不補助，讓東京民眾和商家氣炸，其他縣市的飯店，也因為東京民眾取消訂房而損失慘重。
日推旅遊補助 每人每晚最多5500元
日本政府計畫動用1.3兆日圓（台幣3600億元）補助國內旅遊，推出「Go To Travel」活動，民眾可用折價券補助一半的旅費，每人每晚最多補助2萬日圓（台幣5500元），單日旅遊最多補助1萬日圓（台幣2700元）。這項計畫原訂8月實施，但由於23日起有一連四天的連假，因此提前在22日上路，民眾興高采烈訂房、規畫旅行。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言