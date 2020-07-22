火星上將有「鳥」！NASA新玩具 開啟探測新時代
美國航太總署火星2020任務（Mars 2020）30日啟程，此行將出動迄今最精密的行星探測機。「毅力號」（Perseverance）探測車著陸後，將放下火星直升機「機智號」（Ingenuity），讓它飛上火星天空進行探索，創下人造飛行器首度在另一個星球升空的壯舉。它將成為火星上第1隻「鳥」。
目標傑澤羅隕石坑 探索生命遺跡
毅力號將攜帶科學儀器和機智號，在傑澤羅隕石坑（Jezero crater）降落。當地曾是三角州，也是火星保存最完整的湖泊環境地貌。科學家相信，傑澤羅隕石坑富含泥灰碳酸鹽（clay carbonate）和矽土，指向30億年前曾有適合生命存在的中性或鹼性水，土壤岩石中可能含有古微生物的遺跡。
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