火星上將有「鳥」！NASA新玩具 開啟探測新時代

台灣為了振興經濟推出各種補助券，除了人人都有的三倍券外，還有需要申請才有的藝FUN券、農遊券、動滋券、浪漫客庄旅遊券和安心國旅方案等，民眾為了申請這些補助忙翻天，沒申請的人又覺得不公平。無獨有偶，鄰國日本也發生旅遊券之亂，原本說好要補貼國內旅遊費用的一半，但上周突然以東京疫情較嚴重為由，把東京居民排除在外，連去東京旅遊都不補助，讓東京民眾和商家氣炸，其他縣市的飯店，也因為東京民眾取消訂房而損失慘重。

2020-07-22 18:07