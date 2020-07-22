美準航母燒好慘 共軍少了天敵 印太戰略還靠得住？

聯合報 / 編譯陳韋廷
美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」，12日停泊在加州聖地牙哥海軍基地時爆炸起火。 美聯社
美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」，12日停泊在加州聖地牙哥海軍基地時爆炸起火。 美聯社

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」12日因不明原因爆炸起火，火勢兇猛連燒4天才被撲滅，雖未造成人員死亡，但這艘外型類似航空母艦的「準航艦」受損嚴重，影響美國海軍部署F-35戰機進度，美軍太平洋艦隊未來多年戰力都將受到衝擊。

「好人理查號」進港維修 遇大火連燒4天

美國有線電視新聞網（CNN）報導，海軍官員表示，在加州聖地牙哥港進行維修升級的好人理查號火勢已在16日撲滅，但火場溫度一度高達攝氏650度，高溫燒熔了船體上的鋁，並燒毀電線、塑膠、石膏板、寢具、辦公用品等可燃物，全長260公尺的船身一度遭到不斷冒出的濃煙吞噬。

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