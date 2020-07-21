硬漢普亭也怕了 防新冠…見他先過神祕通道
彭博資訊報導，俄羅斯近百位政商名流從4月開始接種一種實驗性的新冠肺炎疫苗，這個消息在各國競相研發疫苗的當下十分驚人，俄國正力拚於9月推出疫苗，成為全球最早研發出疫苗的國家。
由於俄國疫情嚴重，累計確診超過75萬例，為全球第四多，而且許多高官權貴都曾染疫，包括總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）、建設和住房公用事業部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）和克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。因此，俄國政商名流人人自危，會去循特殊管道接種疫苗也就不難理解。
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